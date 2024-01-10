Песков: Путин приехал в Анадырь по еще не открытому официально зимнику

Президент РФ Владимир Путин добрался от аэропорта до столицы Чукотского автономного округа Анадыря на снегоболотоходе по еще не открытому официально зимнику. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале журналиста).

«Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце. И поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются. Все соотносят массу машины. И толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста Песков подтвердил наличие некоего теоретического риска, так как зимник все-таки еще не работал официально.

«Ну, скажем так, конечно, всё это было проверено десять раз специальными службами, не зря которые приезжают сюда, в передовую группу. Но тем не менее он (Президент России — прим. Т-и) ехал еще не по открытому официально зимнику», — заключил представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин сказал о своем визите на Чукотку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».