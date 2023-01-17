Песков: Путин не намерен объявлять о новой волне мобилизации или смене характера СВО

Президент России Владимир Путин не намерен завтра, 18 января, объявлять о новой волне мобилизации или изменении режима специальной военной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Telegram-каналу «Осторожно Media».

На вопрос журналиста о появившихся в СМИ и Telegram-каналах предположениях, что Путин во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию, пресс-секретарь главы государства сказал: «Это всё слухи. Не слушайте их».

Как замечает «Осторожно Media», ранее некоторые Telegram-каналы и блогеры предположили, что российский лидер 18 января может объявить Украине полноценную войну, либо сменить статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию, либо объявить о новой волне мобилизации.

Так, 14 декабря член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Санкт-Петербурге, куда ему внезапно пришлось приехать, решается дальнейшая судьба специальной военной операции на Украине.

Ранее сегодня Песков заявил, что тема продолжения мобилизации в России искусственно поддерживается из-за границы, о чем сообщал «Татар-информ».