Песков: Тема продолжения мобилизации в России искусственно поддерживается из-за границы

Тема о том, что в России продолжается мобилизация, постоянно поддерживается из-за рубежа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав в этом деле ориентироваться на заявления, которые делал на этот счет глава государства Владимир Путин. Об этом передает ТАСС.

«Да, ее [тему второй волны мобилизации] там искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны, – сказал представитель Кремля. – Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал Президент Путин на этот счет».

21 сентября 2022 года Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Глава государства неоднократно подчеркивал, что для возобновления мобилизации нет оснований.