Рогов заявил, что в Петербурге решается судьба спецоперации на Украине

Член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Санкт-Петербурге сегодня решается дальнейшая судьба специальной военной операции на Украине.

«В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Никаких подробностей Рогов при этом не привел, но уточнил, что «еще несколько часов назад <…> и не предполагал», что окажется «вынужден» встречать старый Новый год именно в Петербурге.

Ранее газета «Ведомости» писала, что в Санкт-Петербург может приехать Президент РФ Владимир Путин, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда (состоялся 18 января 1943 года — прим. Т-и).

Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу 11 января назначил начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск вместо генерала армии Сергея Суровикина, который теперь стал его заместителем. Состоялись и другие перестановки в командовании группировкой, участвующей в специальной военной операции на Украине.