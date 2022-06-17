Песков: Путин лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин лично участвует в подготовке своего выступления на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Главным образом, речь пойдет об экономике, о том, как эта ситуация влияет на экономику, как будет жить наша экономика в условии враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», — перечислил представитель Кремля темы выступления российского лидера.

При этом, по мнению Пескова, «трудно переоценить значение этого выступления», потому что форум и предстоящая речь Путина совпадают по времени с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике и политике. До этого он охарактеризовал выступление Президента как чрезвычайно важное.

Ранее официальный представитель Кремля назвал ложными слухи об объявлении Владимиром Путиным мобилизации на ПМЭФ из-за специальной военной операции на Украине.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.