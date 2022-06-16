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Политика
16 июня 2022  18:07

Песков назвал ложными слухи об объявлении Путиным мобилизации на ПМЭФ

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Слухи о возможном объявлении мобилизации в ходе выступления Президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме представляют собой «лживые информационные вбросы». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер 17 июня объявлять о мобилизации.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал некоторые западные публикации о том, что в РФ могут объявить о дополнительном призыве.

Слухи о возможной мобилизации ранее уже опровергали в Кремле. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в мае утверждал, что никаких дополнительных призывов в войска не планируется.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #Владимир Путин
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