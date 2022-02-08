Песков: Путин и Макрон созвонятся в ближайшее время и «сверят часы»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют поговорить по телефону в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

7 февраля в Москве состоялись переговоры лидеров двух государств. Путин и Макрон беседовали более 5 часов.

«В любом случае, как вчера было сказано, два президента имеют в виду в ближайшее время опять созвониться и сверить часы», – отметил Песков, добавив, что они обязательно поговорят, когда «посчитают необходимым».

Напомним, обострение ситуации вокруг Украины стало основной темой прошедших переговоров.

В начале встречи Макрон заявил, что диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.