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Ру Тат
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Политика
8 декабря 2021  18:43

Путин назвал прошедшие переговоры с Байденом позитивными и открытыми

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Общение с Президентом США Джо Байденом прошло открыто и позитивно, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств пообщались по видеосвязи 7 декабря. Их разговор длился около двух часов.

«Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьером Греции.

Он также подчеркнул важность продолжения общения с американским коллегой. 

Президент РФ также отметил, что совместно с США будет создана структура по обеспечению безопасности. В ближайшее время Путин и Байден подробно обсудят этот вопрос. 

«Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение», — заключил российский лидер.

#Владимир Путин #Джо Байден #Россия и США
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