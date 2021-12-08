Путин назвал прошедшие переговоры с Байденом позитивными и открытыми

Общение с Президентом США Джо Байденом прошло открыто и позитивно, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств пообщались по видеосвязи 7 декабря. Их разговор длился около двух часов.

«Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьером Греции.

Он также подчеркнул важность продолжения общения с американским коллегой.

Президент РФ также отметил, что совместно с США будет создана структура по обеспечению безопасности. В ближайшее время Путин и Байден подробно обсудят этот вопрос.

«Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение», — заключил российский лидер.