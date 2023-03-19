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Песков: Путин даст поручения для решения проблем жителей Мариуполя
Президент РФ Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему во время визита рассказали жители Мариуполя. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Во время общения с Президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — заверил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь. В одном из микрорайонов города он пообщался с местными жителями.
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