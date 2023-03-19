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Руc Тат
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Политика 19 марта 2023 11:51

Хуснуллин заявил, что в Мариуполе снесли 307 не подлежавших восстановлению домов

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В Мариуполе снесли 307 разрушенных в ходе штурма города домов, которые не подлежали восстановлению. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем», — пояснил курирующий строительную отрасль вице-премьер во время поездки с главой государства по Мариуполю.

Кроме того, Президент заехал в один из микрорайонов, где сначала из автомобиля осмотрел новые жилые дома, а затем вышел из автомобиля и поближе посмотрел на детскую площадку.

Помимо этого, в микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями, которые получили там квартиры. Он поинтересовался, нравится ли им новое жилье. Горожане «поблагодарили Президента, ответив, что всем довольны».

Российского лидера также пригласили внутрь осмотреть новые дома. Он зашел в одну из квартир и поговорил с ее владельцем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь.

#Официальная хроника #Владимир Путин #Марат Хуснуллин #Донбасс #спецоперация на Украине
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