Путин посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, прилетев туда на вертолете. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер проехал по районам Мариуполя за рулем автомобиля, сделав несколько остановок и осмотрев ряд объектов. «В микрорайоне Невский Президент поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой», — отмечает ТАСС.

Курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал Президенту, как идут работы по восстановлению Мариуполя и его окрестностей после боев. «<...> речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — цитирует пресс-службу Кремля РИА Новости.

Upd. (9.10): Хуснуллин отдельно остановился на том, что реконструкцию центра Мариуполя, где имеется много зданий-памятников, предполагается закончить к концу этого года. Он также показал Путину восстановленную ранее филармонию. «Удобно, красиво», — оценил увиденное Президент.

Кроме того, сообщается, что глава российского государства осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.

Это первая поездка Владимира Путина в Донбасс. На момент написания материала новость об этом событии на самом сайте Кремля отсутствует.

Накануне Президент России побывал в Севастополе, приехав туда на машине, о чем сообщал «Татар-информ».