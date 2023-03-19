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Путин посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь
Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, прилетев туда на вертолете. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Российский лидер проехал по районам Мариуполя за рулем автомобиля, сделав несколько остановок и осмотрев ряд объектов. «В микрорайоне Невский Президент поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой», — отмечает ТАСС.
Курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал Президенту, как идут работы по восстановлению Мариуполя и его окрестностей после боев. «<...> речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — цитирует пресс-службу Кремля РИА Новости.
Upd. (9.10): Хуснуллин отдельно остановился на том, что реконструкцию центра Мариуполя, где имеется много зданий-памятников, предполагается закончить к концу этого года. Он также показал Путину восстановленную ранее филармонию. «Удобно, красиво», — оценил увиденное Президент.
Кроме того, сообщается, что глава российского государства осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.
Это первая поездка Владимира Путина в Донбасс. На момент написания материала новость об этом событии на самом сайте Кремля отсутствует.
Накануне Президент России побывал в Севастополе, приехав туда на машине, о чем сообщал «Татар-информ».
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