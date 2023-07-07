Песков: Путин часто встречается с участниками СВО, но не всегда выносит это на публику

Президент России Владимир Путин регулярно общается с участниками спецоперации, встречается с ними, но не все такие мероприятия предаются публичной огласке. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы опубличиваем эту информацию. Каких-то таких публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что Президент продолжит свою практику прямого общения», – приводит его слова РИА Новости.

19 мая Президент РФ лично поговорил по телефону с командиром одной из бригад, принимающих участие в СВО, который родился в Казани, а 19 июня рассказал, как «чуть ли не силой» возвращал бойцов из зоны спецоперации.