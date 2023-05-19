Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин поговорил по телефону с комбригом из зоны СВО, который родился в Казани
Путин заявил, что накануне разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в СВО. Об этом сообщает РИА.
«Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще», – указано в сообщении.
Президент отметил героизм военнослужащего. Как удалось выяснить, командир не спал четыре дня, из-за чего у него возникли проблемы с голосом.
«В достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи», – подчеркнул Президент.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа