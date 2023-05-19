Владимир Путин поговорил по телефону с комбригом из зоны СВО, который родился в Казани

Путин заявил, что накануне разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в СВО. Об этом сообщает РИА.

«Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще», – указано в сообщении.

Президент отметил героизм военнослужащего. Как удалось выяснить, командир не спал четыре дня, из-за чего у него возникли проблемы с голосом.

«В достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи», – подчеркнул Президент.