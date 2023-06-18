Путин рассказал, как «чуть ли не силой» возвращал военных из зоны СВО

На встрече с военкорами Президент России Владимир Путин рассказал, как вернул одного из трех братьев из зоны спецоперации. Для этого ему пришлось лично звонить старшему и приказать выбрать того, кто вернется из зоны боевых действий.

«На запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему, я сказал: „Вы старший, принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий“», — вспомнил он. Кадры с закрытой части встречи в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Также Путин подтвердил, что ему «чуть ли не силой» пришлось возвращать из зоны СВО одного из братьев-десантников.

«Брат у него погиб. Говорю: „Я считаю, что вам нужно в другое место службы“. Он ответил: „Нет, я не могу, должен за брата отомстить“. Пришлось сказать: „Это приказ Верховного главнокомандующего“», — поделился Президент.

По его словам, большинство военных после ранения планируют вернуться к своим товарищам в зоне спецоперации.