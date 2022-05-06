Песков прокомментировал слова Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине

Комментируя слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о затянувшейся российской военной специальной операции на Украине, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всё происходящее развивается строго по плану.

«Операция идет по плану», — заверил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Президент Беларуси отметил, что не слишком сильно погружен в тему, но чувствует, что российская операция на Украине затянулась. Он также назвал предполагаемые им цели США в этом конфликте и обвинил Запад в его разжигании.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение: они начали ужесточать антироссийские санкции и стали оказывать военную поддержку украинской стороне.

При этом Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, объявленную недостоверной.