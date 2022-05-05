Лукашенко назвал цели США в конфликте на Украине

Главная цель США в конфликте на Украине — разобраться с Россией, а затем и с Китаем. Если бы НАТО сказало Киеву прекратить боевые действия, урегулирование ситуации произошло бы быстрее чем за неделю, заявил в интервью Ассошиэйтед Пресс Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить РФ в войне с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а потом с Китаем», — подчеркнул белорусский лидер.

Именно Запад и США виноваты в разжигании конфликта, добавил Лукашенко. При этом Президент России Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. В данной ситуации Западу стоит воспользоваться этим и не обострять обстановку.

«Скорее всего, он (Путин) не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло», — цитирует Лукашенко РИА Новости.