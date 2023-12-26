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Песков прокомментировал идею введения уголовной ответственности за видео ударов ВСУ
Власти России не рассматривают возможность введения уголовной ответственности за публикацию фотографий или видеозаписей, на которых различимы детали ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам или их последствия. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [поводу]», — сказал пресс-секретарь Президента РФ (цитата по ТАСС).
Вопрос был задан в контексте удара ВСУ по Феодосии, в результате которого, по информации Министерства обороны РФ, был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».
В результате атаки погиб как минимум один человек, еще четыре получили ранения, рассказал позднее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
При этом советник главы Крыма Олег Крючков раскритиковал местных жителей, которые выложили в интернет видео и фото последствий удара. Он заверил, что их личности уже установлены и что ими занимаются спецслужбы.
Чиновник также пригрозил выкладывающим кадры атак уголовной ответственностью. «<…> вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — заявил он.
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