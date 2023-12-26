При атаке на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены

При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

«Двое госпитализированы, двоим помощь оказывают амбулаторно», – сообщает региональный Минздрав.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.

Напомним, рано утром в районе Феодосии была произведена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.