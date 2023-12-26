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При атаке на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены
При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
«Двое госпитализированы, двоим помощь оказывают амбулаторно», – сообщает региональный Минздрав.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.
Напомним, рано утром в районе Феодосии была произведена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.
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