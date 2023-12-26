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СВО 26 декабря 2023 08:21

Глава Крыма сообщил об атаке ВСУ на территорию порта в Феодосии

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В районе Феодосии была произведена атака Вооруженных сил Украины(ВСУ), территория порта оцеплена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», – отметил он.

На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены.

Аксенов также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

#спецоперация на Украине
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