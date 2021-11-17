Песков объяснил техническим решением продление правил профилактики Covid-19 до 2024 года

Продление Роспотребнадзором действия коронавирусных ограничений и санитарно-эпидемиологических норм в России до 2024 года — это техническое решение. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, если пандемия коронавируса прекратится, то введенные ограничения можно будет отменить досрочно.

«Объективно, [это нужно,] чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — сказал Песков.

Однако он обратил внимание на то, что вопреки надеждам, эпидемия в стране не закончилась через полгода или год после ее начала, как это ожидалось изначально.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Песков также напомнил о недавнем всплеске заболеваемости коронавирусом в России. И добавил: «Мы видим резкие пандемийные скачки во многих европейских странах».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.