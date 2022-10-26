Песков: Все проблемы с обеспечением мобилизованных экипировкой будут решены

Все проблемы со снабжением экипировкой мобилизованных граждан будут решены, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для этого уже принимаются самые энергичные меры, сообщает ТАСС.

«Действительно, имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что по указу Президента РФ Владимира Путина при правительстве был создан координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Накануне глава государства провел первое совещание с членами новой структуры.

Песков также отметил, что многие регионы самостоятельно подключились к сбору своих военнослужащих, чтобы обеспечить их недостающей экипировкой. Теперь в рамках работы кординационного совета за это будет персонально отвечать вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Ранее Путин призвал пересмотреть систему административных процедур, чтобы более быстрыми темпами обеспечить все потребности российских военных. По словам Премьера-министра РФ Михаила Мишустина, возглавившего новую госструктуру, некоторые из вопросов уже были решены. В частности, в Минобороны России направили средства на выплаты участникам спецоперации.