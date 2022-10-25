Мишустин: Все средства на выплаты участникам спецоперации поступили в Минобороны

Средства на денежное довольствие участникам военной спецоперации своевременно доведены до Министерства обороны РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Организовать своевременное предоставление ежемесячных средств военнослужащим, включая мобилизованных и тех, кто сейчас еще проходит подготовку и обучение, ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с 1 дня составляет 195 тысяч рублей, – напомнил Мишустин.

«Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. Все средства своевременно доведены до Минобороны. Мы держим это на контроле», – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что всем мобилизованным будут выплачивать 195 тысяч, независимо от места службы. Эти средства начисляются за календарный месяц с момента зачисления военнослужащего в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, а также включая период подготовки и обучения.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября, призвать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов.