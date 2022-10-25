Путин призвал обновить все административные процедуры для обеспечения потребностей СВО

В связи с проведением специальной военной операции и экономическими ограничениями требуется очень быстрыми темпами решать все вопросы с обеспечением потребностей Вооруженных сил РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Он призвал обновить всю систему административных процедур, чтобы эффективнее организовать эту работу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур. Всего, что связано с управлением в самом широком смысле этого слова», — сказал российский лидер на первом заседании нового координационного Совета при Кабмине по обеспечению потребностей российских военных.

Он уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит с 24 февраля. С 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация для призыва в зону СВО 300 тыс. резервистов.