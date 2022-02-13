Песков: Проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи, стало больше

Москве хотелось бы, чтобы проблем, которые Президент России Владимир Путин обозначил в своей Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году, однако их стало только больше. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022-м году <...> Но их меньше не стало, их стало больше. Зачем НАТО идет к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент?» — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что Владимир Путин уже тогда говорил об установке американцами комплексов с ракетами-перехватчиками в Румынии и Болгарии, и подчеркнул, что речь российского лидера не теряет актуальности.

«Ну эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность!» — сказал он.

Дмитрий Песков задался вопросом, какова же роль НАТО на мировой сцене.

«Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм? А угроза терроризма она не менее актуальна и сегодня, — подчеркнул представитель Кремля. — Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО. Так какая же роль НАТО? Где миротворчество НАТО?».

Дмитрий Песков назвал альянс военной организацией, которая «нацелена, прежде всего, против нас».

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 18-20 февраля и впервые за два года пройдет в очном формате. Президент России Владимир Путин не будет в ней участвовать.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правдивость Мюнхенской речи Президента России в 2007 году. Тогда Владимир Путин раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, выступил против расширения НАТО и заявил об угрозе новой холодной войны.