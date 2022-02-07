Песков заявил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», — подчеркнул он.

27 января Песков уже сообщал о том, что в графике у Путина нет такого пункта.

Позже председатель конференции Вольфганг Ишингер выразил надежду, что Президент России все же примет участие в мероприятии, которое пройдет 18 — 20 февраля.