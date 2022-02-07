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Политика
7 февраля 2022  14:46

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

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Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», — подчеркнул он.

27 января Песков уже сообщал о том, что в графике у Путина нет такого пункта. 

Позже председатель конференции Вольфганг Ишингер выразил надежду, что Президент России все же примет участие в мероприятии, которое пройдет 18 — 20 февраля.

 

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