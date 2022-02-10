Экс-глава МИД Австрии: Предупреждения Путина в мюнхенской речи 2007 года были правдивы

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правдивость мюнхенской речи Президента России Владимира Путина в 2007 году. Тогда российский лидер раскритиковал внешнюю политику США, выступил против расширения НАТО и заявил об угрозе новой холодной войны, напоминает РИА Новости.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что Президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — отметила она.

Экс-министр отметила, что проходящие сейчас переговоры и переписки — это итог отсутствия активности в прошедшие 15 лет, прежде всего со стороны Запада.

«Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда Президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — добавила она.