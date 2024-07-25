Глава Минздрава РТ: «Начало года ознаменовалось всплеском смертности»

Марсель Миннуллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В начале этого года был зафиксирован всплеск смертности не только в Татарстане, но и по всей России. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Татарстан.

«Начало года, действительно, ознаменовалось всплеском смертности. Существует много версий о причинах этого. Одна из них связана с так называемым постковидным состоянием. Предполагается, что хронические заболевания, которые могли привести к повышенной смертности, проявились раньше из-за COVID-19. После относительно благополучного 2023 года мы снова наблюдаем рост смертности. Однако это лишь теория, с которой мы не вполне согласны. Мы считаем, что ключевым фактором является качество проводимых профилактических мероприятий», – заявил министр.

Миннуллин подчеркнул, что за последние годы в сфере здравоохранения был выполнен значительный объем работы.

«Пожалуй, нет другой отрасли в Татарстане, которой уделялось бы столько пристального внимания в плане развития, как здравоохранение», – добавил он.