Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней и ждать официальной информации

Не следует верить слухам о продлении нерабочих дней после 7 ноября, нужно ориентироваться на официальную информацию, отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля также напомнил, что главы регионов имеют право самостоятельно принимать решения о введении дополнительных ограничений и продлении нерабочего периода в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация могут самостоятельно принимать решение», — добавил он.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив региональным властям вводить их раньше или продлить при необходимости.

Так, в Новгородской области 1 ноября приняли решение о том, что нерабочие дни продлят с 8 ноября по 15 ноября с сохранением заработной платы.