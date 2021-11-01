В Новгородской области нерабочие дни продлят до 15 ноября

Власти Новгородской области приняли решение объявить период с 8 по 15 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы, заявил губернатор региона Андрей Никитин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — сказал Никитин на заседании регионального оперштаба.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября во всех регионах России, отметив, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных субъектах главы регионов имеют право вводить дополнительные антиковидные меры.