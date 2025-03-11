Трамп анонсировал скорую встречу делегаций России и США по Украине

Делегаты Соединенных Штатов и России встретятся 11 или 12 марта по ситуации на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Сегодня или завтра», - сказал Трамп, говоря о датах встречи членов делегаций (цитата по РИА «Новости»).

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина готова остановить боевые действия и начать переговоры с Россией насчет мирного урегулирования конфликта. Киев уже согласился с предложением Вашингтона прекратить огонь на 30 дней, пишет РИА «Новости».