Песков призвал к диалогу с фанатами «Спартака», объявившими бойкот из-за Fan ID

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, призвал обеспечить диалог на тему принятия закона о Fan ID. Напомним, ранее футбольные фанаты московского «Спартака» объявили бойкот домашних матчей красно-белых.

«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Может быть, просто эти участники не понимают каких-то нюансов, нужно разъяснять. Нужно делать путём диалога», — цитирует Пескова «РБК-Спорт».

Помимо «Спартака» к бойкоту футбольных матчей присоединились фанатские движения питерского «Зенита» и ФК «Ростов». Болельщики перестанут посещать матчи на старте весенней части чемпионата России по футболу.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала о введении закона о внедрении Fan ID.