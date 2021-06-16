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16 июня 2021  16:49

Песков: Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что первая часть встречи лидеров России и США завершилась. Далее начнутся переговоры в расширенном составе. Информация об этом появилась в Telegram-канале специального корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирного.
Накануне журналист вместе с другими российскими коллегами прибыл в Женеву на место проведения российско-американского саммита.
Вскоре на виллу Ла Гранж прибыл Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден. 
После короткого приветствия главы государств прошли в зал для переговоров. 
Сотрудники СМИ не были допущены в помещение из-за шума и беспорядков у входа на виллу и попыток прорваться внутрь. Нескольких американских корреспондентов охранникам пришлось выводить силой.

#владимир путин #джо байден
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