Путин прибыл на виллу Ла Гранж для переговоров с Байденом

Президент РФ Владимир Путин приехал на место проведения российско-американского саммита, сообщает телеканал RT.

Глава Швейцарии Ги Пармелен встретил гостя на вилле Ле Гранж. Российский лидер в знак приветствия пожал ему руку.

Саммит скоро начнется.

Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов с перерывами, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Однако, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что у лидеров России и США будет возможность поговорить «с глазу на глаз» перед началом пресс-конференций, которые они проведут раздельно.