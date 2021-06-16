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Ру Тат
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16 июня 2021  14:27

Путин прибыл на виллу Ла Гранж для переговоров с Байденом

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Президент РФ Владимир Путин приехал на место проведения российско-американского саммита, сообщает телеканал RT.
Глава Швейцарии Ги Пармелен встретил гостя на вилле Ле Гранж. Российский лидер в знак приветствия пожал ему руку. 
Саммит скоро начнется.
Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов с перерывами, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Однако, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что у лидеров России и США будет возможность поговорить «с глазу на глаз» перед началом пресс-конференций, которые они проведут раздельно.

#владимир путин #джо байден
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