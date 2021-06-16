На вилле Ле Гранж в Женеве произошла первая личная встреча глав России и США с момента вступления Джо Байдена в должность президента, сообщает Telegram-канал специального корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирного.
Байден прибыл в сопровождении расширенной американской делегации: замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, старшего директора по РФ Совета нацбезопасности США Эрика Грина и помощника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает телеканал CNN.
Глава США Джо Байден, по их информации, в течение нескольких недель готовился ко встрече с российским коллегой.
Саммит пройдет в три этапа в узком и в расширенном составах.
О личной беседе глав России и США не сообщается, но пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что при желании у Байдена с Путиным будет возможность поговорить «с глазу на глаз».
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Началась первая личная встреча Путина и Байдена
На вилле Ле Гранж в Женеве произошла первая личная встреча глав России и США с момента вступления Джо Байдена в должность президента, сообщает Telegram-канал специального корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирного.
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