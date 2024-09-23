Песков переадресовал военным вопрос об испытаниях ракеты «Сармат»

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — заявил пресс-секретарь Президента России.

Таким образом Песков отреагировал на просьбу прокомментировать материалы западные СМИ об испытаниях ракеты «Сармат» на полигоне Плесецк, которые, по их данным, закончились неудачей. При этом медиа ссылались на результаты анализа спутниковых снимков.

Ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» должен заменить комплекс Р-36М2 «Воевода», которым в настоящее время вооружены Ракетные войска стратегического назначения.

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. километров. Помимо прочего, ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки. Единственный известный пуск МБР «Сармат» был произведен 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк. В феврале текущего года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что комплекс поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве.