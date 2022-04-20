С космодрома Плесецк произведен первый пуск баллистической ракеты «Сармат»

Сегодня на космодроме Плесецк в Архангельской области были успешно проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». За первым пуском ракеты по видеосвязи наблюдал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“. Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет», — подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что уникальное оружие позволит укрепить боевой потенциал Вооруженных сил России, обеспечить безопасность страны, а также «задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

Владимир Путин отметил, что при создании «Сармата» использовались только отечественные детали и компоненты, что значительно упростит и ускорит ее производство.

В заключение он поблагодарил всех участников разработки и производства нового комплекса.