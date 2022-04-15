Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Первостепенная задача специальной военной операции на Украине — это уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены», — поделился своим видением ситуации официальный представитель Кремля.

При этом Песков не стал конкретизировать, какие именно украинские воинские части или иррегулярные формирования российская сторона называет «националистическими батальонами».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников.

Позднее российский лидер во время посещения космодрома «Восточный» в компании своего белорусского коллеги Александра Лукашенко выразил уверенность в том, что все цели операции на Украине будут достигнуты.