НАТО обманула РФ, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию. Такие основные тезисы Президента РФ Владимира Путина из его слов о гарантиях безопасности выделил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую связана с применением силы для возвращения территорий.

Помимо всего прочего, тезис НАТО об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован.

«В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про „открытые двери“ нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить», — подчеркнул представитель Кремля.

1 февраля на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава государства озвучил основные принципы и подходы России к обеспечению своей безопасности .

В свою очередь, глава правительства республики заявил, что в Европе никто не хочет начала войны и выступает за мирные соглашения.