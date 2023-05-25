Песков ответил на заявление украинской разведки о том, что Путин «цель номер один»

Сотрудники российской службы безопасности хорошо знают свою работу, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин». Таким образом он прокомментировал вопрос о безопасности главы государства в связи с заявлением Главного управления украинской разведки о том, что российский лидер – их основная цель.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», – заверил представитель Кремля.

Ранее замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в беседе с изданием Welt заявил, что Владимир Путин находится на первой строчке в списке целей ведомства.

Украинские чиновники который раз выступают с угрозами терактов против россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию. Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов на вопрос о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, которое произошло в августе в Москве, отметил, что «убийство русских в любой точке мира будет продолжено до полной победы Украины». Также 6 мая в поселке в Нижегородской области был подорван автомобиль в котором ехал российский писатель Захар Прилепин. Погиб его охранник, а сам Прилепин был ранен. Российское следствие убеждено, что все эти нападения организовали спецслужбы Украины и их агенты.