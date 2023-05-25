Украинская разведка назвала Президента России своей главной целью

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt сказал, что Президент РФ Владимир Путин является их главной целью. Об этом передает РИА Новости.

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать», — заявил генерал.

Отвечая на вопрос, кто находится во главе списка, Скибицкий назвал фамилию российского президента.

«Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — утверждал он.

Украинские чиновники который раз выступают с угрозами терактов против россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию. В начале мая начальник ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».