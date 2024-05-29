Песков ответил на заявление Польши об ударах ВСУ по территории России

В решении Варшавы разрешить использовать Киеву польское оружие для ударов вглубь России нет ничего удивительного. Подобное заявление было ожидаемым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — цитирует его ТАСС.

Песков напомнил, что накануне вопрос о реакции России на подобные заявления был задан Президенту Владимиру Путину. Глава государства порекомендовал странам, дающим разрешение на такие атаки, «отдавать себе отчет, с чем они играют», и напомнил о своем заявлении о создании зоны безопасности, если ВСУ начнут наносить удары вглубь страны.

Ранее Премьер-министр Польши Цезарь Томчик объявил, что Варшава официально дает разрешение Киеву наносить удары по России из поставляемого ей оружия.