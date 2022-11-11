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Ру Тат
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Политика
11 ноября 2022  13:32

Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона

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В Кремле не считают уход из Херсона и перемещение российских войск на левый берег Днепра унизительным. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что за подробными комментариями по ситуации на херсонском направлении журналистам нужно обращаться в Минобороны РФ.

Также представитель Кремля подчеркнул, что статус региона от упомянутых действий не изменился.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал представитель Кремля.

9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных. Министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #Херсонская область
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