Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона

В Кремле не считают уход из Херсона и перемещение российских войск на левый берег Днепра унизительным. На соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что за подробными комментариями по ситуации на херсонском направлении журналистам нужно обращаться в Минобороны РФ.

Также представитель Кремля подчеркнул, что статус региона от упомянутых действий не изменился.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал представитель Кремля.

9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных. Министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр.