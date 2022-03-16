Песков ответил на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Сегодняшняя развернутая речь Президента РФ Владимира Путина на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов не отменяет послания Федеральному собранию. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это все-таки разные форматы», — отметил Песков.

Выступление Президента, которое прошло в режиме видеоконференции, длилось около 40 минут. В нем Путин затронул темы внешней политики, озвучил меры по поддержке граждан и бизнеса, дал анализ текущей экономической ситуации.

18 февраля Путин заявил о начале серии совещаний по подготовке послания Федеральному собранию. Даты четко не были определены. Ряд СМИ давал информацию о том, что послание будет озвучено 1 или 3 марта.

В прошлом году Президент обратился с посланием 21 апреля.