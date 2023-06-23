Кремль ответил на обвинения Франции в дестабилизации обстановки в Африке

Россия и Африка развивают и укрепляют добрые и конструктивные отношения, которые не направлены против третьих стран, отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы дестабилизирует обстановку в африканских странах и играет там «невыгодную международному сообществу роль».

«Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, Россия бы не хотела, чтобы ее партнерские отношения становились «предметом озабоченности кого бы то ни было».

Напомним, 17 июня, делегация стран Африки в Кремле провела переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. На встрече политики представили свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, призвав начать переговоры. Путин заявил, что Россия всегда открыта к конструктивному диалогу со странами, которые выступают за установление мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон.