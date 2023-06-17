Путин: Россия открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира

Россия открыта к конструктивному диалогу со странами, которые выступают за установление мира на принципах справедливости. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран, которая в эти минуты проходит в Кремле. Главная тема переговоров – африканский мирный план по урегулированию конфликта.

«Мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике», – обратился Путин к делегатам на видео, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент добавил, что знает о разработке конкретных идей и предложений для решения украинского кризиса.

«Хочу еще раз подчеркнуть: мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», – подчеркнул он.

Напомним, в переговорах принимают участие Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Сенегала Маки Салль, Президент Коморских островов Отман Газали и Президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.

Накануне делегация побывала в Киеве, где провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.