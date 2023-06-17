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Президент ЮАР раскрыл Путину основной посыл африканского мирного плана по Украине
Проведение мирных переговоров – это основной посыл мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с Президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция встречи велась в телеграм-канале Кремля.
«Мы твердо уверены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии. <…> Здесь мы для того, чтобы передать вам четкое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной», – сказал Рамафоса.
Он также добавил, что от украинского конфликта страдает Африканский континент, кризис сказывается на многих странах. При этом Рамафоса подчеркнул, что африканский мирный план не противоречит другим мирным инициативам и учитывает их.
Напомним, Путин заявил на встрече с делегацией, что Россия открыта к конструктивному диалогу со странами, которые выступают за установление мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон.
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