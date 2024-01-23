Песков отреагировал на территориальные притязания Зеленского на регионы России

Своим указом о территориях РФ, «исторически населенных украинцами», Владимир Зеленский пытается замаскировать проблемы, которые копятся у киевского режима. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу украинского Президента. Видео опубликована в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Это не глупость. Это, наверное, попытка как-то попытаться закамуфлировать проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что делать, чтобы это остановить. Но он не хочет. И он изо всех пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег — но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов — но этого нет, они кончаются у его спонсоров», — считает представитель Кремля.

По его мнению, Зеленскому очень хочется походить на российского Президента Владимира Путина, которого поддерживает народ.

«Он пытается опять заручится абсолютно доминирующей поддержкой [своего народа]. Ему очень хочется походить, например на Президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Но так не получается. И все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие», — сказал Песков.

Он заключил, что невооруженным глазом видна несостоятельность подобных «абсурдных» попыток Зеленского декларировать какие-то притязания на территории РФ.

Накануне Зеленский поручил разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев, живущих в России, в том числе на исторически населенных ими территориях, к каковым он отнес «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в границах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». Губернатор Курской области Роман Старовойт увидел в этом жесте «посягательство» на российскую территорию. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «тут и комментировать нечего».