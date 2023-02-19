Песков отреагировал на слова Нуланд о легитимности ударов по Крыму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о легитимности украинских ударов по Крыму представляют собой подтверждение глубины российско-американских разногласий.

Пресс-секретарь главы российского государства сказал об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов американской политики. Да, это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — заметил Песков.

«Она (такая точка зрения — прим. Т-и) лишний раз подчеркивает и, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — добавил представитель Кремля.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ей заняться «белыми шарами и НЛО», которые «бороздят просторы США».