Песков: Отношения России с Японией находятся на минимально возможном уровне

Все связи России и Японии фактически свернуты и находятся сейчас на минимально возможном уровне, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фактически все отношения свернуты. Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране», – сказал представитель Кремля.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в интервью агентству отметил, что решение России о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, а в конфликтах зачастую виноваты обе стороны. Комментируя высказывание политика, Песков отметил, что «среди нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима Японии» все же встречаются попытки трезво оценить ситуацию.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать ограничения против России.

Япония внесла в санкционные списки более 700 граждан России, Беларуси, ЛНР, ДНР и более 200 российских компаний и предприятий. Также были заморожены активы ВТБ, ВЭБ.РФ, Сбербанка, Альфа-банка, Новикомбанка, Совкомбанка, банков «Россия» и «Открытие», Промсвязьбанка.

В список запрещенных к экспорту товаров и технологий вошли более 300 наименований, в том числе полупроводники, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности и другие.