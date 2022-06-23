Японский депутат: Россия была вынуждена начать специальную операцию на Украине

В любом конфликте всегда виноваты обе стороны. Москву обвиняют в начале боевых действий на Украине, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

По его словам, в мире сейчас есть проблема однобокого освещения данной ситуации, при которой порицанию подвергается именно начало военных действий, однако никто не дает объективной оценки истории и не называет причин возникшей ситуации.

«Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, [Президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную военную операцию», — сказал Мунэо Судзуки.

Он также отметил, что для защиты интересов своего государства нужно думать об этом решении российского лидера хладнокровно.

«Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция, — сказал политик. — Я же считаю, что была причина».

Он напомнил, что Киев нарушил обещания, под которыми он подписался несколько лет назад. Политик напомнил: в 2014-м был начат процесс Минска-1, в 2015-м — Минск-2.

«Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины, — заявил Мунэо Судзуки. — Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это».

Он подчеркнул, что такой подход совсем не беспристрастный.

Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в 2022-м исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Представляет в верхней палате парламента «Партию обновления Японии» и хорошо известен в местной политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с РФ. Судзуки часто консультировал бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором очень интенсивно развивались контакты между двумя странами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».